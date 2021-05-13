Зидан близок к уходу из "Реала"

Как сообщает Daily Mail, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан скорее всего покинет клуб по окончании текущего сезона.

По информации источника, Зидан уже несколько месяцев не чувствует поддержки со стороны президента клуба Флорентино Переса. Также сообщается, что совету директоров испанского гранда будет довольно трудно убедить француза остаться.