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Зидан близок к уходу из "Реала"

Soccer Newsиещё 1
2 часа назад
Как сообщает Daily Mail, главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан скорее всего покинет клуб по окончании текущего сезона.
Зидан близок к уходу из "Реала"
Фото: ReutersReuters
По информации источника, Зидан уже несколько месяцев не чувствует поддержки со стороны президента клуба Флорентино Переса. Также сообщается, что совету директоров испанского гранда будет довольно трудно убедить француза остаться.
Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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