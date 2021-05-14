«Локомотив» выкупит Тикнизяна у ЦСКА

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян интересен «Локомотиву». Московские клубы близки к соглашению по трансферу игрока за 2 млн евро. Изначально железнодорожники предлагали 1,5 млн евро. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
«Локомотиву» нужен игрок на позицию левого защитника, а у ЦСКА на этой позиции уже есть Георгий Щенников и Бахтиер Зайнутдинов. Ранее сам футболист сказал, что его эти слухи не интересуют.
В нынешнем сезоне 22-летний Тикнизян принял участие в 33 матчах за ЦСКА, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.