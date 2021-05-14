Билеты на матчи «Евро-2020» в Петербурге аннулируют

Это в том числе касается матчей, которые должны пройти в Петербурге. Билеты продавались до пандемии COVID-19 с расчетом на то, что стадионы будут заполнены на 100%.

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УЕФА начал аннулировать билеты на «Евро-2020», в том числе на матчи, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Ранее об этом сообщило издание «РБ Спорт» со ссылкой на сообщения от болельщиков, которые уже столкнулись с этой проблемой. Официально о начале отзывной кампании объявлено пока не было. Но опытных болельщиков это не удивляет.

Других вариантов у УЕФА нет. Билеты продавались до ковида с расчетом на стопроцентную заполняемость стадионов. Пандемия внесла свои коррективы. Так, например, Петербург сможет обеспечить лишь 50-процентную загрузку трибун. Значит, лишние билеты нужно отозвать, а деньги за них вернуть. Кому повезет остаться с заветной проходкой, а кому, увы, нет — решается так же, как и в случае с продажей билетов на «Евро», — жеребьевкой. Судиться тут бесполезно, говорит руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер консалт» Анна Анцелиович

Анна Анцелиович руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер консалт»:

«Возврат билетов — стандартная практика. При покупке указывается, и явно было указано [в этом случае], что при возникновении форс-мажора сделка может быть отменена, а покупка и продажа билетов — это именно сделка. Поэтому, конечно, возникновение пандемии новой коронавирусной инфекции — это форс-мажор, который УЕФА не мог предусмотреть».

Для россиян, уже лишившихся ранее купленных билетов, и для тех, кому не повезло в лотерее на старте продаж билетов на «Евро 2020», не так давно прозвучала приятная новость. Из-за отказа некоторых европейских городов принимать чемпионат в связи с пандемией Санкт-Петербург получил несколько дополнительных матчей. Всего Северная столица примет шесть встреч группового этапа и один четвертьфинал, и билеты все еще можно купить, говорит корреспондент «Спорт-экспресса» Севастиан Терлецкий:

— [Это билеты на дополнительные] матчи, которые будут проходить в Санкт-Петербурге. Я знаю, что уже сейчас можно купить билеты, и буквально вчера мои знакомые абсолютно спокойно приобрели себе несколько билетов на эти матчи. УЕФА делает так, что делаются определенные выбросы билетов, например сколько-то тысяч. Это всегда происходит достаточно неожиданно. Есть слоты, которые [всем известны], а есть неожиданные.

— А там какое-то уведомление приходит на почту о том, что слот открыт?

— Да.