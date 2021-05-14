"Ювентус" попросил футболистов отложить выплату зарплаты

Руководство итальянского "Ювентуса" попросило футболистов команды согласиться на отсрочку выплат по зарплате на четыре месяца из-за финансовой ситуации в клубе. Об этом сообщает портал Football Italia
со ссылкой на Gazetta dello Sport.
По информации газеты, некоторым футболистам будет предложено отложить выплату заработной платы до июня.
В 2020 году игроки согласились на отсрочку выплат по зарплате на фоне пандемии коронавирусной инфекции, что позволило клубу сэкономить в финансовом году около 90 млн. По информации Gazetta dello Sport, у руководства итальянской команды нет уверенности в том, что игроки вновь пойдут на уступки.
Ранее испанский телеканал Cuatro сообщил, что один из лидеров "Ювентуса" Криштиану Роналду
может покинуть итальянский клуб летом и вернуться в португальский "Спортинг".
"Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка в 36 турах. Следующий матч туринцы проведут дома 15 мая против "Интера", который досрочно стал чемпионом Италии.