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СМИ: "Ювентус" попросил футболистов отложить выплату зарплаты на четыре месяца

ТАССиещё 3
1 час назад
Руководство итальянского "Ювентуса" попросило футболистов команды согласиться на отсрочку выплат по зарплате на четыре месяца из-за финансовой ситуации в клубе. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на Gazetta dello Sport.
"Ювентус" попросил футболистов отложить выплату зарплаты
Фото: ReutersReuters
По информации газеты, некоторым футболистам будет предложено отложить выплату заработной платы до июня.
В 2020 году игроки согласились на отсрочку выплат по зарплате на фоне пандемии коронавирусной инфекции, что позволило клубу сэкономить в финансовом году около 90 млн. По информации Gazetta dello Sport, у руководства итальянской команды нет уверенности в том, что игроки вновь пойдут на уступки.
Ранее испанский телеканал Cuatro сообщил, что один из лидеров "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб летом и вернуться в португальский "Спортинг".
"Ювентус" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 72 очка в 36 турах. Следующий матч туринцы проведут дома 15 мая против "Интера", который досрочно стал чемпионом Италии.
Футбол,Криштиану Роналду,
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