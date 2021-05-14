Тренер «Порту» может сменить Семака в «Зените»

Португальский специалист Сержиу Консейсау, занимающий пост главного тренера «Порту», пользуется спросом у других клубов. Об этом информирует Record.

Ранее сообщалось, что Консейсау наказали трехнедельной дисквалификацией и штрафом в размере десяти тысяч евро за оскорбления арбитра.