Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Джеррард признан лучшим тренером сезона в чемпионате Шотландии

Советский спортиещё 3
4 часа назад
Специалист привел «Рейнджерс» к победе в премьер-лиге.
Джеррарда признали тренером сезона в Шотландии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард стал лучшим тренером сезона в шотландской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Под руководством английского специалиста «джерс» стали чемпионами Шотландии, не проиграв ни одного матча, и лишь шесть раз сыграли вничью.
Напомним, 40-летний наставник возглавляет команду с 2018 года.
Добавим, в последнем туре нынешнего сезона «Глазго» сыграет с «Абердином». Встреча состоится 15 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.
Футбол,Стивен Джеррард,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители