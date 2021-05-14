Джеррарда признали тренером сезона в Шотландии

Специалист привел «Рейнджерс» к победе в премьер-лиге.
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард
стал лучшим тренером сезона в шотландской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Под руководством английского специалиста «джерс» стали чемпионами Шотландии, не проиграв ни одного матча, и лишь шесть раз сыграли вничью.
Напомним, 40-летний наставник возглавляет команду с 2018 года.
Добавим, в последнем туре нынешнего сезона «Глазго» сыграет с «Абердином». Встреча состоится 15 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.