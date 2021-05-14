"Мало": футбольный комментатор пожаловался на 800 тыс в месяц

Футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что зарабатывает «до смешного мало».

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В беседе с Youtube-каналом Sports Интервью Черданцев подтвердил, что его ежемесячный доход колеблется в диапазоне 600-800 тысяч рублей.

По словам журналиста, он может заработать больше или меньше этой суммы в зависимости от количества эфиров и проданной рекламы в его программе на «Матч ТВ».

Черданцев признался, что не имеет заначек – все деньги он тратит на сиюминутные нужды.

«Послушай, я — единственный снабженец в семье. У меня нет ни бабушек, к сожалению, ни дедушек. Я содержу родителей на протяжении многих лет. Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Если я могу себе позволить полететь куда-то бизнес-классом, полечу бизнес-классом, не буду откладывать», - сказал журналист.

По его мнению, он зарабатывает «до смешного мало» по сравнению с европейскими коллегами и даже футболистами второго дивизиона.

«Мой коллега из Италии, который ведет подобную [моей] программу, у него контракт на полмиллиона евро (44,7 миллиона рублей) в год. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз», - возмутился Черданцев.