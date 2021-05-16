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Зидан уйдёт с поста главного тренера «Реала» в конце сезона

News.ruиещё 12
57 минут назад
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан покинет свой пост по окончании текущего сезона. Об этом он сообщил игрокам клуба, передаёт портал Goal.
Зидан уйдёт с поста главного тренера «Реала» в конце сезона
Фото: DeFodi.eu/imago-images.de/Global Look PressDeFodi.eu/imago-images.de/Global Look Press
До конца чемпионата Испании осталось два тура. «Реал» идёт на втором месте с 78 очками, уступая лидеру, клубу «Атлетико», 2 очка. Третье место турнирной таблицы за Барселоной с 76 очками.
На пост главного тренера «Реала» Зидан был назначен в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год.
Под руководством Зидана команда три раза становилась победителем Лиги чемпионов УЕФА и дважды выигрывала чемпионат Испании.
Футбол,Зинедин Зидан,Реал,УЕФА,
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