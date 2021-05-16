Зидан уйдёт с поста главного тренера «Реала» в конце сезона

До конца чемпионата Испании осталось два тура. «Реал» идёт на втором месте с 78 очками, уступая лидеру, клубу «Атлетико», 2 очка. Третье место турнирной таблицы за Барселоной с 76 очками.

На пост главного тренера «Реала» Зидан был назначен в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год.