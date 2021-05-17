Аллегри готов возглавить "Реал"

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в назначении на пост главного тренера мадридского "Реала"

Фото: Global Look Press Global Look Press

По информации журналиста Фабрицио Романо, работа в королевском клубе - приоритет для итальянца. Он готов возглавить "сливочных" грядущим летом.

Сообщается, что стороны контактируют с марта, а на прошлой неделе состоялась встреча 53-летнего специалиста с руководством "Реала".

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой 11 трофеев.