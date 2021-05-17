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Аллегри готов возглавить "Реал"

Soccer Newsиещё 7
2 часа назад
Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в назначении на пост главного тренера мадридского "Реала".
Аллегри готов возглавить "Реал"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press
По информации журналиста Фабрицио Романо, работа в королевском клубе - приоритет для итальянца. Он готов возглавить "сливочных" грядущим летом.
Сообщается, что стороны контактируют с марта, а на прошлой неделе состоялась встреча 53-летнего специалиста с руководством "Реала".
Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой 11 трофеев.
"Бланкос" могут остаться без тренера в случае ухода Зинедина Зидана, который намерен покинуть занимаемую должность из-за моральной усталости и отсутствия поддержки со стороны президента Флорентино Переса.
Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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