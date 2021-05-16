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Дзюба вошел в тройку лучших бомбардиров в истории РПЛ

Майк Габриелян
58 минут назад
Нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба вошел в тройку лучших голеадоров России. В матче последнего тура премьер-лиги против «Тамбова» форвард петербуржцев забил 200-й гол в профессиональной карьере.
Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ
Фото: ТАССТАСС
Дзюба отпраздновал юбилейный мяч, показав фанатам футболку с надписью Two hundred, still hungry («Двести, всё ещё голоден») и лицом героя кинокартины «Никто».
Артем Дзюба стал третьим игроком в истории российского футбола, которому удалось забить 200 мячей. В почетный Клуб-200 входят Олег Веретенников (207 голов) и Александр Кержаков (233).
На счету Дзюбы также 29 голов за сборную России. Он может повторить национальный рекорд Александра Кержакова (30 голов за сборную), забив всего один мяч.
«Сине-бело-голубые поздравляют нападающего, накануне в третий раз ставшего отцом, с великолепным личным достижением и желают покорения новых рекордных вершин вместе с командой!» - сообщается на сайте «Зенита».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Артём Дзюба попросил критиков отписаться от его страницы в американской соцсети Инстаграм.
Футбол,Артем Дзюба,Олег Веретенников,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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