Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ

Артем Дзюба стал третьим игроком в истории российского футбола, которому удалось забить 200 мячей. В почетный Клуб-200 входят Олег Веретенников (207 голов) и Александр Кержаков (233).
На счету Дзюбы также 29 голов за сборную России. Он может повторить национальный рекорд Александра Кержакова (30 голов за сборную), забив всего один мяч.
«Сине-бело-голубые поздравляют нападающего, накануне в третий раз ставшего отцом, с великолепным личным достижением и желают покорения новых рекордных вершин вместе с командой!» - сообщается на сайте «Зенита».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Артём Дзюба попросил критиков отписаться от его страницы в американской соцсети Инстаграм.