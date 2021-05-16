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Карпина дисквалифицировали на три матча за бросок бутылкой в сторону судьи

Чемпионат.comиещё 22
16 мая 2021
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин по решению КДК РФС был дисквалифицирован на три матча за бросок бутылкой в сторону судьи во встрече 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).
Карпина дисквалифицировали за дебош на матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Удаление Карпина. Запись в протоколе: бросок бутылкой в резервного арбитра. В заседании по зуму принимал участие Карпин и юрист "Ростова". Прежде чем мы дали слово Карпину, я зачитал рапорт резервного судьи Стрельцова, в которого была брошена бутылка: « Карпин акцентированно бросил бутылку в мою сторону, которая пролетела около моей ноги в нескольких сантиметрах, потом позвал Матюнина». Карпин считает, что умысла бросать бутылку у него не было.
Мы посмотрели видеозапись эпизода, приняли во внимание, что Карпин долго не покидал стадион. Всё-таки бросок был в сторону судьи. Решение следующие: за попытку оказания физического воздействия, дисквалифицировать Карпина на три матча чемпионата России по футболу", — передаёт корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова решение КДК.
Футбол,Арина Лаврова,Валерий Карпин,
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