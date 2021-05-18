Определена сборная РПЛ по итогам сезона

Весь Рамблер
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Еще
Войти в почту
Transfermarkt определил сборную РПЛ по итогам сезона
RT на русском
и
ещё 5
2 часа назад
Редакция портала Transfermarkt назвала имена 23 лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2020/21.
Фото:
ТАСС
ТАСС
В список 23 лучших игроков РПЛ вошли следующие футболисты.
Вратари:
Юрий Дюпин
(«Рубин», Казань);
Антон Шунин
(
«Динамо»
, Москва);
Игорь Акинфеев
(
ЦСКА, Москва
).
Защитники:
Марио Фернандес
(ЦСКА, Москва);
Вячеслав Караваев
(
«Зенит»
, Санкт-Петербург); Деян Ловрен («Зенит», Санкт-Петербург); Самюэль Жиго (
«Спартак»
, Москва);
Максим Осипенко
(«Ростов»); Пабло Насименто (
«Локомотив»
, Москва);
Дуглас Сантос
(«Зенит», Санкт-Петербург); Илья Самошников («Рубин», Казань).
Полузащитники:
Гжегож Крыховяк
(«Локомотив», Москва); Оливер Абильдгор («Рубин», Казань);
Кристиан Нобоа
(«Сочи»);
Вильмар Барриос
(«Зенит», Санкт-Петербург);
Роман Зобнин
(«Спартак», Москва);
Никола Влашич
(ЦСКА, Москва).
Нападающие:
Джордан Ларссон
(«Спартак», Москва);
Александр Соболев
(«Спартак», Москва);
Артём Дзюба
(«Зенит», Санкт-Петербург); Сердар Азмун («Зенит», Санкт-Петербург); Хвича Кварацхелия («Рубин», Казань); Джордже Деспотович («Рубин», Казань).
Футбол
,
РПЛ
,
Вильмар Барриос
,
Никола Влашич
,
Юрий Дюпин
,
Дуглас Сантос
,
Джордан Ларссон
,
Артем Дзюба
,
Антон Шунин
,
Александр Соболев
,
Максим Осипенко
,
Вячеслав Караваев
,
Гжегож Крыховяк
,
Игорь Акинфеев
,
Роман Зобнин
,
Кристиан Нобоа
,
Марио Фернандес
,
Локомотив
,
ЦСКА
,
Динамо
,
Зенит
,
Спартак
,
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Игры
Видео
Тесты
Фото
Подкасты
Ещё
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Своими руками
Проверено на себе
Ещё
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Видео
Статьи
Ещё
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
2020 год
Нумерология
Календарь Майя
Дизайн человека
Ретроградный Меркурий
Ванга
Имена
Сонник
Зодиак
Восточный гороскоп
Психология
Лунный календарь
Гадания
2021 год
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё