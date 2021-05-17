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СМИ: Витория вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

RT на русскомиещё 5
2 часа назад
Португальский тренер Руй Витория в ближайшие дни отправится в Москву для заключения контракта с московским «Спартаком».
Руй Витория вылетит в Москву для подписания контракта со "Спартаком"
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Ожидается, что контракт Витории со «Спартаком» будет рассчитан на три года.
Последним местом работы португальского тренера был «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, который он возглавлял с 2019 по 2020 год.
Ранее Тедеско произнёс прощальную речь перед уходом из «Спартака».
Футбол,Спартак,
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