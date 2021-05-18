Семак: «Для успеха в ЛЧ надо укрепляться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину неудачного выступления команды в Лиге чемпионов под его руководством. Петербуржцы дважды при российском специалисте выходили в ЛЧ и дважды заняли последнее место в группе. В сезоне-2020/21 сине-бело-голубые набрали 1 очко в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

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«Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться. Нужно, чтобы все были в строю. Нужна конкуренция, если мы вместо одного из нападающего можем выпустить только игрока из «Зенита-2», или менять игрока и двигать полузащитника в атаку или защитника в полузащиту. Мы делаем это по ходу сезона.

У нас недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов. Нужно объяснять тем людям, которые хотят что-то слышать. Если мы готовимся к матчу с «Лацио», а нам говорят, что у них нет четырех-пяти основных игроков — у нас тоже нет пяти футболистов. Но они могут их заменить, а мы — нет. Это же никого не интересует.

Проблемы с «Брюгге»? Они в прошлом году играли в Лиге чемпионов и играли очень хорошо. Посмотрите, с кем они были и как выступили. У них очень сыгранный состав. Но в домашней игре нам просто не повезло. При той игре мы больше заслуживали победу.