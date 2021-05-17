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​Совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру нового тренера

Евро-футбол.Ру
3 часа назад
Совет директоров «Спартака» одобрил кандидатуру Руя Витории. В ближайшее время португальский специалист поставит подпись под трудовым договором с московским клубом. Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров в своём Telegram-канале «Вы кого мне притащили!?».
В «Спартаке» одобрили кандидатуру нового тренера
Фото: ReutersReuters
Напомним, «Спартак» пресса уже достаточно давно связывает с Виторией. Португалец с конца прошлого календарного года находится без работы после ухода из клуба «Аль-Наср». Руй известен главным образом по работе с «Бенфикой».
«Спартак» завершил чемпионат России на 2 месте и попрощался с немецким тренером Доменико Тедеско, чей контракт истёк.
Футбол,Доменико Тедеско,Спартак,
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