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Защитник сборной России может перейти в «Болонью»

Свободная пресса
3 часа назад
Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Болонья», сообщает «МатчТВ».
Защитником сборной РФ Дивеевым заинтересовали в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации источника, скауты итальянского клуба два года наблюдали за игрой молодого футболиста в матчах чемпионата России и пришли к выводу, что он мог бы заиграть в Серии А.
О возможной сумме трансфера не сообщается.
Футбол,Игорь Дивеев,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
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