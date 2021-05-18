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«Барселона» сделала запрос по Гарри Кейну

Спорт-Экспресс
4 часа назад
«Барселона» сделала запрос в «Тоттенхэм» по возможному трансферу нападающего Гарри Кейна, сообщает The Times.
«Барселона» запросила трансфер Гарри Кейна
Фото: ReutersReuters
По данным источника, каталонцы хотят приобрести 27-летнего игрока этим летом. Однако форвард не хочет покидать чемпионат Англии.
17 мая сообщалось, что Кейн сообщил руководству «шпор», что намерен покинуть команду летом. Им интересуются «МЮ», «Челси» и «Ман Сити».
27-летний нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 32 мяча при 16 голевых передачах.
Футбол,Гарри Кейн,Газета The Times,
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