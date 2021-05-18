Тедеско оштрафовали за последний матч в России

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— Диктор использовал систему оповещения для поддержки команды. Штраф — 20 тысяч рублей.

— Лично Тедеско оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.

— «Локомотив» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тысяч рублей. Скандирование — 100 тысяч рублей.

— У «Урала» было 2 удаления в матче. Неподобающее поведение — 100 тысяч рублей.

«Ростов» — «Краснодар»

— «Ростов» за скандирование оштрафован на 80 тысяч рублей.

— За массовое появления на поле посторонних лиц, необеспечение безопасности на стадионе и за нарушение санитарного регламента «Тамбов» оштрафован на 170 тысяч рублей.

— Болельщики «Зенита» не соблюдали дистанцию. За это штраф 50 тысяч. За скандирование нецензурных выражений — 100 тысяч рублей.

«Рубин» — «Ротор»

— За нарушение санитарного регламента «Рубин» и «Ротор» оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый.

— За задержку начала матча «Ротор» оштрафован на 50 тысяч рублей. И за 7 жёлтых карточек «Ротору» 100 тысяч рублей штрафа.

— «Динамо» за нарушение санитарного регламента — 50 тысяч. Скандирование — 100 тысяч. Так же, за бросание болельщиками посторонних предметов — 50 тысяч рублей.