Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Тедеско получил штраф за последний матч в России

Sport24
1 час назад
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о наказаниях клубам после матчей 30-го тура РПЛ, передает корреспондент Sport24 Тигран Арутюнян.
Тедеско оштрафовали за последний матч в России
Фото: ТАССТАСС
«Ахмат» — «Спартак»
— Диктор использовал систему оповещения для поддержки команды. Штраф — 20 тысяч рублей.
— Лично Тедеско оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны.
«Локомотив» — «Урал»
— «Локомотив» за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тысяч рублей. Скандирование — 100 тысяч рублей.
— У «Урала» было 2 удаления в матче. Неподобающее поведение — 100 тысяч рублей.
«Ростов» — «Краснодар»
— «Ростов» за скандирование оштрафован на 80 тысяч рублей.
«Тамбов» — «Зенит»
— За массовое появления на поле посторонних лиц, необеспечение безопасности на стадионе и за нарушение санитарного регламента «Тамбов» оштрафован на 170 тысяч рублей.
— Болельщики «Зенита» не соблюдали дистанцию. За это штраф 50 тысяч. За скандирование нецензурных выражений — 100 тысяч рублей.
«Рубин» — «Ротор»
— За нарушение санитарного регламента «Рубин» и «Ротор» оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый.
— За задержку начала матча «Ротор» оштрафован на 50 тысяч рублей. И за 7 жёлтых карточек «Ротору» 100 тысяч рублей штрафа.
— «Динамо» за нарушение санитарного регламента — 50 тысяч. Скандирование — 100 тысяч. Так же, за бросание болельщиками посторонних предметов — 50 тысяч рублей.
— ЦСКА за нарушение санитарного регламента оштрафован на 50 тысяч и за скандирование на 100 тысяч.
Футбол,Тигран Арутюнян,Артур Григорьянц,Локомотив,ЦСКА,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители