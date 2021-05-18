Объявлен график подготовки сборной России к Евро-2020

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».
17:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ). После тренировки флэш-интервью главного тренера и двух игроков.
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
17:00 (18:00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11.30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
17:00 (18:00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
12:00 (13:00, мск). Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Нойштифт
17:00 (18:00, мск). Вылет в Польшу.
19:00 (20:00, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Городской стадион. Вроцлав.
20:45 (21:45, мск). Контрольный матч. Польша — Россия. Городской стадион. Вроцлав.
Восстановительная тренировка (закрытая для СМИ). УТЦ Новогорск.
Тренировка (время уточняется). УТЦ «Новогорск. (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ, время и место уточняется).
Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (время и место уточняется).
Контрольный матч. Россия — Болгария. Стадион «Динамо
им. Яшина». Москва.
На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).