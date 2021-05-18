Объявлен график подготовки сборной России к Евро-2020

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Фото: ТАСС ТАСС

20 мая (четверг)

Сбор команды. УТЦ «Новогорск».

17:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ). После тренировки флэш-интервью главного тренера и двух игроков.

21 мая (пятница)

11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

22 мая (суббота)

11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

Вылет в Австрию.

23 мая (воскресенье)

11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

17:00 (18:00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

24 мая (понедельник)

11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

25 мая (вторник)

11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

26 мая (среда)

11.30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

27 мая (четверг)

17:00 (18:00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

28 мая (пятница)

11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

29 мая (суббота)

11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

30 мая (воскресенье)

11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

31 мая (понедельник)

12:00 (13:00, мск). Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Нойштифт

17:00 (18:00, мск). Вылет в Польшу.

19:00 (20:00, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Городской стадион. Вроцлав.

1 июня (вторник)

20:45 (21:45, мск). Контрольный матч. Польша — Россия. Городской стадион. Вроцлав.

Вылет в Москву.

2 июня (среда)

Восстановительная тренировка (закрытая для СМИ). УТЦ Новогорск.

3 июня (четверг)

Тренировка (время уточняется). УТЦ «Новогорск. (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.

4 июня (пятница)

Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ, время и место уточняется).

Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (время и место уточняется).

5 июня (суббота)

Контрольный матч. Россия — Болгария. Стадион « Динамо им. Яшина». Москва.