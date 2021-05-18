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Стал известен график подготовки сборной России к Евро-2020

Sport24иещё 1
3 часа назад
Официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал график подготовки сборной России к чемпионату Европы в период с 20 мая по 5 июня.
Объявлен график подготовки сборной России к Евро-2020
Фото: ТАССТАСС
20 мая (четверг)
Сбор команды. УТЦ «Новогорск».
17:00. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (открытая для СМИ). После тренировки флэш-интервью главного тренера и двух игроков.
21 мая (пятница)
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
22 мая (суббота)
11:30. Тренировка. УТЦ «Новогорск» (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
Вылет в Австрию.
23 мая (воскресенье)
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
17:00 (18:00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
24 мая (понедельник)
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
25 мая (вторник)
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
26 мая (среда)
11.30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
27 мая (четверг)
17:00 (18:00, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
28 мая (пятница)
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
29 мая (суббота)
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
30 мая (воскресенье)
11:30 (12:30, мск). Тренировка. Нойштифт (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
31 мая (понедельник)
12:00 (13:00, мск). Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ). Нойштифт
17:00 (18:00, мск). Вылет в Польшу.
19:00 (20:00, мск). Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Городской стадион. Вроцлав.
1 июня (вторник)
20:45 (21:45, мск). Контрольный матч. Польша — Россия. Городской стадион. Вроцлав.
Вылет в Москву.
2 июня (среда)
Восстановительная тренировка (закрытая для СМИ). УТЦ Новогорск.
3 июня (четверг)
Тренировка (время уточняется). УТЦ «Новогорск. (первые 15 минут — открытые для СМИ). После тренировки флэш-интервью двух игроков.
4 июня (пятница)
Предыгровая тренировка (первые 15 минут открытые для СМИ, время и место уточняется).
Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России (время и место уточняется).
5 июня (суббота)
Контрольный матч. Россия — Болгария. Стадион «Динамо им. Яшина». Москва.
На групповом этапе Евро-2020 сборная России сыграет против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,РФС,
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