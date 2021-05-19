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Набабкин покинет ЦСКА этим летом

Sport24иещё 8
2 часа назад
По информации Sport24, ЦСКА и защитник Кирилл Набабкин приняли совместное решение не продлевать контракт, который истекает летом 2021 года. Об этом сообщил источник, близкий к игроку.
Набабкин покинет ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Набабкин перешел в ЦСКА из ФК «Москва» в 2009 году. 34-летний футболист из-за травм пропустил большую часть нынешнего сезона и принял участие лишь в трех матчах.
Всего в составе ЦСКА Набабкин провел 252 игры, в которых забил 4 мяча и сделал 10 голевых передач. В его активе 5 матчей за сборную России.
Футбол,Кирилл Набабкин,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,
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