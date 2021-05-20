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Названы лучшие голы 37-го тура АПЛ

Газета.Ruиещё 1
13 часов назад
Определились самые красивые голы 37-й недели в Английской премьер-лиге. На этот раз среди номинантов: нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани, полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, нападающий лондонского "Арсенала" Николя Пепе, хавбек "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн, полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен. Победителем чемпионата Англии досрочно стал "Манчестер Сити". Команда в седьмой раз одержала победу в АПЛ. Второе место занимает "Манчестер Юнайтед", набравший 71 очко. На третьей позиции располагается лондонский "Челси" с 67 баллами. Четвертую строчку занимает лондонский "Ливерпуль", в активе которого 66 очков. На один балл от столичного клуба отстает "Ливерпуль". В заключительном туре стоит выделить матчи "Манчестер Сити" - "Эвертон", "Лестер Сити" - "Тоттенхэм", "Арсенал" - "Брайтон" и "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед". Ранее сообщалось, что защитник "Манчестер Сити" Диаш признан лучшим игроком АПЛ по версии журналистов.
Названы лучшие голы 37-го тура АПЛ
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Фил Фоден,Николя Пепе,Алекс Окслейд-чемберлен,Манчестер Юнайтед,
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