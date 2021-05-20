В смерти Марадоны обвинили семь человек

Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.