Немецкий футболист попросил российский паспорт

По словам агента футболиста Инго Хаспеля, немец близок к тому, чтобы получить российский паспорт.
"Рассчитываем, что получение российского гражданства состоится не позднее июня. Макс здорово прибавил за последние два года в "Ресенбурге" - пришло время сделать следующий шаг.
Российские клубы уже интересовались возможность его перехода в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и мы движемся в этом направлении", - сказал Хаспель. Безушков - воспитанник академии "Штутгарта", выходец из российской семьи. Выступает за свою нынешнюю команду с 2019 года. В текущем розыгрыше второй Бундеслиги игрок провел 31 матч и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба "Сочи" Жоаозиньо высказался о решении сербского защитника клуба Ивана Миладиновича сделать российский паспорт.