Немецкий футболист попросил российский паспорт

Российские клубы уже интересовались возможность его перехода в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и мы движемся в этом направлении", - сказал Хаспель. Безушков - воспитанник академии "Штутгарта", выходец из российской семьи. Выступает за свою нынешнюю команду с 2019 года. В текущем розыгрыше второй Бундеслиги игрок провел 31 матч и забил три мяча.