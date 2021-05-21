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Немецкий футболист Безушков хочет получить российское гражданство

Газета.Ruиещё 6
4 часа назад
Игрок клуба "Ян Ресенбург" Макс Безушков проявляет интерес к выступлению за национальную сборную России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Немецкий футболист попросил российский паспорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам агента футболиста Инго Хаспеля, немец близок к тому, чтобы получить российский паспорт.
"Рассчитываем, что получение российского гражданства состоится не позднее июня. Макс здорово прибавил за последние два года в "Ресенбурге" - пришло время сделать следующий шаг.
Российские клубы уже интересовались возможность его перехода в Российскую премьер-лигу (РПЛ), и мы движемся в этом направлении", - сказал Хаспель. Безушков - воспитанник академии "Штутгарта", выходец из российской семьи. Выступает за свою нынешнюю команду с 2019 года. В текущем розыгрыше второй Бундеслиги игрок провел 31 матч и забил три мяча.
Ранее сообщалось, что полузащитник футбольного клуба "Сочи" Жоаозиньо высказался о решении сербского защитника клуба Ивана Миладиновича сделать российский паспорт.
Футбол,Иван Миладинович,Макс Безушков,СБОРНАЯ РОССИИ,
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