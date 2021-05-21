"Локомотив" заключил новый контракт с Марко Николичем

Николич возглавил "Локомотив" в мае прошлого года, подписав контракт до лета 2022 года. В соглашении был пункт, позволявший досрочно его разорвать. Под руководством 41-летнего серба "Локомотив" занял третье место в завершившемся чемпионате России и выиграл кубок страны. В Лиге чемпионов железнодорожники заняли последнее место в группе и не сумели выйти в весеннюю часть еврокубков.
Ранее Николич возглавлял сербские "Рад", "Войводину", "Партизан", словенскую "Олимпию" и венгерский "Фехервар". С "Партизаном" в сезоне-2016/17 он выиграл национальный чемпионат и Кубок Сербии. С "Фехерваром" стал чемпионом Венгрии (2017/18) и завоевал Кубок Венгрии (2018/19).