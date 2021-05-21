"Локомотив" заключил новый контракт с Марко Николичем

Николич возглавил "Локомотив" в мае прошлого года, подписав контракт до лета 2022 года. В соглашении был пункт, позволявший досрочно его разорвать. Под руководством 41-летнего серба "Локомотив" занял третье место в завершившемся чемпионате России и выиграл кубок страны. В Лиге чемпионов железнодорожники заняли последнее место в группе и не сумели выйти в весеннюю часть еврокубков.