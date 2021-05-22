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Чемпион мира по футболу допустил выход сборной России в финал Евро

Lenta.ru
22 минуты назад
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Давид Трезеге допустил выход национальной российской команды в финал чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА Новости.
Выйдет в финал: Чемпион мира поверил в сборную России по футболу
Фото: ReutersReuters
По мнению игрока, нельзя исключать варианта, при котором французы в решающем матче за трофей встретятся с российской сборной. Он также добавил, что считает Санкт-Петербург готовым провести прекрасный чемпионат Европы.
Трезеге высказался в ходе трофи-тура Кубка, который вручается победителю Евро. В субботу, 22 мая, трофей находится в Санкт-Петербурге, который примет семь матчей турнира. Ближайший чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
Сборная России на групповом этапе сыграет с Данией, Финляндией и Бельгией. Лучшим результатом в истории российской команды на чемпионатах Европы является выход в полуфинал в 2008 году.
Футбол,Давид Трезеге,СБОРНАЯ РОССИИ,
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