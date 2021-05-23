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Суарес сообщил, что остается в «Атлетико»

Sport24иещё 1
3 часа назад
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес сообщил, что продолжит выступать за мадридский клуб и в следующем сезоне.
Суарес решил остаться в «Атлетико»
Фото: Getty ImagesGetty Images
Уругваец перешел в «Атлетико» из «Барселоны» в сентябре 2020 года после того, как главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Луису, что не рассчитывает на него. В первом же сезоне с «Атлетико» Суарес стал чемпионом Испании.
«Останусь ли я здесь на следующий сезон? Да. Да. Конечно», — решительно ответил Суарес на вопрос от Movistar.
Контракт 34-летнего Суареса с рохибланкос рассчитан до лета 2022 года.
Футбол,Луис Суарес,Рональд Куман,
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