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Российский футболист Кобялко рассказал об избиении в аэропорту Армении

RT на русскомиещё 4
1 час назад
Российский нападающий ереванского «Пюника» Антон Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении.
Пятеро на одного: российский футболист о драке в Ереване
Фото: InstagramInstagram
«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать. Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Нет, ни за что». И тут я уже дал ему пощёчину», — цитирует Кобялко «Чемпионат».
По словам нападающего, после этого на него налетел помощник Меликяна, а затем и сам тренер.
«Они стали за мной гоняться. Прибежали ещё несколько человек. В итоге за мной гнались человек пять. Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов», — сказал он.
Нападающий рассказывает, что он доехал до аэропорта, поставил багаж на ленту, начал проходить досмотр, а когда стал забирать сумки, периферическим зрением увидел, что на него летит Меликян.
«Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», — рассказал Кобялко.
В нынешнем сезоне Кобялко провёл 16 матчей за «Пюник» и забил один мяч.
Ранее Захарян рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Армении.
Футбол,Антон Кобялко,
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