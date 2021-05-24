Пятеро на одного: российский футболист о драке в Ереване

«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать. Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Нет, ни за что». И тут я уже дал ему пощёчину», — цитирует Кобялко «Чемпионат».
«Они стали за мной гоняться. Прибежали ещё несколько человек. В итоге за мной гнались человек пять. Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов», — сказал он.
«Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», — рассказал Кобялко.