Пятеро на одного: российский футболист о драке в Ереване

Российский нападающий ереванского «Пюника» Антон Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту Армении.

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«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать. Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Нет, ни за что». И тут я уже дал ему пощёчину», — цитирует Кобялко «Чемпионат».

По словам нападающего, после этого на него налетел помощник Меликяна, а затем и сам тренер.

«Они стали за мной гоняться. Прибежали ещё несколько человек. В итоге за мной гнались человек пять. Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов», — сказал он.

Нападающий рассказывает, что он доехал до аэропорта, поставил багаж на ленту, начал проходить досмотр, а когда стал забирать сумки, периферическим зрением увидел, что на него летит Меликян.

«Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», — рассказал Кобялко.

В нынешнем сезоне Кобялко провёл 16 матчей за «Пюник» и забил один мяч.