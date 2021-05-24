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Азар хочет покинуть «Реал» и вернуться в «Челси»

Sport24иещё 7
1 час назад
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар хочет покинуть мадридский клуб, утверждает El Сhiringuito.
Азар задумался о возвращении в «Челси»
Фото: Getty ImagesGetty Images
По слухам, к такому решению бельгийца подталкивает желание «Реала» приобрести у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе. Утверждается, что Азар хотел бы вернуться в «Челси».
«Реал» заплатил «Челси» за трансфер Азара 115 млн евро летом 2019 года. С тех пор Эден чаще пребывал в лазарете чем играл: всего 43 матча за «Реал» за 2 сезона, 5 голов и 8 результативных передач.
Футбол,Эден Азар,Реал,
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