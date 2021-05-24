Азар задумался о возвращении в «Челси»

По слухам, к такому решению бельгийца подталкивает желание «Реала» приобрести у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе. Утверждается, что Азар хотел бы вернуться в «Челси».

«Реал» заплатил «Челси» за трансфер Азара 115 млн евро летом 2019 года. С тех пор Эден чаще пребывал в лазарете чем играл: всего 43 матча за «Реал» за 2 сезона, 5 голов и 8 результативных передач.