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Родриго Паласио покинул «Болонью» после четырех лет в клубе

Sport24иещё 1
2 часа назад
«Болонья» на официальном сайте объявила, что нападающий Родриго Паласио покинул клуб по истечении контракта.
Родриго Паласио покинул «Болонью»
Фото: ReutersReuters
39-летний аргентинец пришел в «Болонью» летом 2017 года и за это время успел провести 132 матча и забить 20 мячей.
В нынешнем сезоне Серии А Паласио провел 35 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.
Футбол,Родриго Паласио,
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