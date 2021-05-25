Роналду намекнул на уход из "Ювентуса"

Форвард туринского «Ювентуса» рассказал о том, что добился своей цели в команде.

Фото: Газета.ru Газета.ru

«Я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне в «Юве». Мы выиграли Суперкубок и Кубок Италии, а я стал лучшим бомбардиром Серии А. Я достиг цели, которую поставил, когда перебрался в Италию», — написал Роналду в Instagram.

Форвард стал победителем бомбардирской гонки этого сезона, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Примечательно, что сделать это ему удалось впервые за три года, которые он провел в туринской команде.

Таким образом, Роналду установил уникальное достижение — он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов — Англии, Испании и Италии.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе « Манчестер Юнайтед » в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).