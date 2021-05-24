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Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде

ТАССиещё 16
1 час назад
Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок России в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Суперкубок России пройдёт в Калининграде
Фото: ТАССТАСС
Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" пройдет 17 июля на стадионе "Калининград". Вместимость арены составляет 35 016 зрителей.
На проведение встречи претендовали московские "Лужники", "Волгоград Арена" и "Мордовия Арена" в Саранске.
Также участники собрания РПЛ утвердили положение о проведении матча, согласно которому в случае ничьей не будет проводиться дополнительное время, а команды сразу перейдут к серии пенальти.
Футбол,Локомотив,Зенит,
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