Суперкубок России пройдёт в Калининграде

Российская премьер-лига (РПЛ) одобрила проведение матча за Суперкубок России в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На проведение встречи претендовали московские "Лужники", "Волгоград Арена" и "Мордовия Арена" в Саранске.

Также участники собрания РПЛ утвердили положение о проведении матча, согласно которому в случае ничьей не будет проводиться дополнительное время, а команды сразу перейдут к серии пенальти.