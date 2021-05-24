Литва отменила товарищеские матчи с Белоруссией

«По ситуации на сегодняшний день, ни Национальная мужская сборная, ни молодёжь в этих соревнованиях точно не будут участвовать, невзирая на то, что мы подписали с Белорусской федерацией контракт по соревнованиям национальных команд, но действительно слишком рискованно в политическом контексте рисковать сборной, игроками, здоровьем и безопасностью игроков и их семей. В отношении этих двух матчей точно есть план не ехать и не играть, а искать каких-то других соперников», — приводит слова Станкявичюса Obzor.lt.