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Литовская футбольная федерация отменила товарищеские матчи с Беларусью

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
Генеральный секретарь Литовской футбольной федерации (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс сообщил, что молодёжная и основная сборные страны не отправятся на запланированные контрольные соревнования с белорусскими командами, которые должны пройти в Минске.
Литва отменила товарищеские матчи с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По ситуации на сегодняшний день, ни Национальная мужская сборная, ни молодёжь в этих соревнованиях точно не будут участвовать, невзирая на то, что мы подписали с Белорусской федерацией контракт по соревнованиям национальных команд, но действительно слишком рискованно в политическом контексте рисковать сборной, игроками, здоровьем и безопасностью игроков и их семей. В отношении этих двух матчей точно есть план не ехать и не играть, а искать каких-то других соперников», — приводит слова Станкявичюса Obzor.lt.
Футбол,
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