Как сборная России готовится к Евро-2020 в Австрии

Нападающий сборной России Антон Заболотный вернулся в общую группу, а защитник Марио Фернандес и хавбек Андрей Мостовой продолжили работать по индивидуальной программе. Игрок «Зенита» выразил надежду, что в скором времени здоровье позволит ему присоединиться к партнёрам, и рассказал о значимости нынешнего сбора для дальнейшей карьеры. На вопросы журналистов ответил и нападающий Артём Дзюба. Он сравнил атмосферу в нынешней команде с той, что была перед ЧМ-2018, и пошутил над партнёром по атакующей линии Александром Соболевым.

Фото: РИА Новости © Владимир Астапкович РИА Новости © Владимир Астапкович

«Чувствуется огромная ответственность»

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы 2020 года, а также предваряющим его контрольным матчам с Польшей и Болгарией. По сравнению с предыдущими днями сборов в общую группу вернулся нападающий ЦСКА Антон Заболотный, который, однако, провёл вторую часть занятия отдельно от остальных футболистов. По индивидуальной программе в тренажёрном зале продолжили работать защитник красно-синих Марио Фернандес и полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, которые испытывают незначительные проблемы со здоровьем.

В понедельник на базу в австрийском Нойштифте прибыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев. В субботу он принял участие в матче заключительного тура чемпионата Испании с «Уэской», выйдя на замену на 77-й минуте. Ожидается, что уже во вторник к партнёрам по сборной присоединятся и другие легионеры — хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник «Монако» Александр Головин.

После тренировки Мостовой рассказал о своём физическом состоянии. По его словам, он продолжает проходить необходимые медицинские процедуры и принимать лекарства, но уже идёт на поправку и надеется через несколько дней вернуться в общую группу.

«Главное, что всё идёт на пользу. С каждым днём лучше и лучше. Чувствуется огромная ответственность, хочется побыстрее выйти на поле. Вижу, как ребята трудятся и выполняют тяжёлую работу. У меня тоже есть работа, но не такая. Сейчас идёт закладка фундамента, а я её немного пропускаю», — цитирует Мостового «Чемпионат».

В настоящий момент игрок проводит больше всего времени с Фернандесом, вместе с которым работает по индивидуальной программе. Языковой барьер не мешает футболистам, так как защитник может объясняться на русском, а полузащитник знает несколько слов на португальском языке.

Мостовой отметил, что нынешний вызов в сборную имеет для него особое значение, так как он прибавил во второй половине сезона и заслужил право побороться за место в итоговой заявке на турнир. Он также мечтает уехать в один из ведущих чемпионатов по примеру знаменитого однофамильца Александра Мостового.

«У нас было совместное интервью. Можно сказать, что мы знакомы, но лично не виделись. Стараюсь не слушать аналитику, не всегда там всё хорошо говорят. У каждого футболиста есть мечта о Европе, спросите любого. Сейчас как раз самое время для этого», — добавил он.

Подводя итоги завершившегося сезона, он признал, что у «Зенита» были как взлёты, так и болезненные падения. К первым он причислил чемпионство, ко вторым — выступление в Лиге чемпионов, где подопечные Сергея Семака заняли последнее место в группе, набрав лишь одно очко.

В начале мая Мостовой продлил контракт с «Зенитом» до окончания сезона-2023/24. По этому поводу его одноклубник Магомед Оздоев пошутил, что теперь полузащитнику придётся вести всю команду в Макдоналдс.

«Не часто его посещаю, но бывает. Не знаю, почему Магомед так написал. Александр Медведев всё ходил и говорил про ресторан, но у нас что-то не получилось. Вот Магомед и сказал: «Давай хоть в Макдоналдс нас своди». Мне кажется, что у меня не было варианта с арендой. Так сложилось, и даже неплохо. Может времени было не так много, но всё, что мне давали, я использовал по максимуму», — заключил Мостовой.

«Мы настроены пахать и пахать»

Помимо Мостового с журналистами в понедельник пообщался и один из лидеров национальной команды Артём Дзюба. На правах одного из самых опытных игроков он сравнил текущее положение в сборной с тем, что было в 2018 году перед домашним чемпионатом мира. По его мнению, сила нынешнего более молодого состава заключается в его физическом состоянии, а также дисциплине. При этом три года назад сборную окружало значительно больше негатива.

«Всё будет зависеть от результатов. У нас люди так относятся к футболу и футболистам, что всегда чем-то недовольны. Мы готовимся — и знаем к чему. Сюда приехали пахать, два дня были тяжёлые. Поскорее бы этот период закончился и мы вернулись в Москву. У всех своё мнение, пусть каждый останется при нём. Сейчас готовимся, смотрим на себя, настроены пахать и пахать», — пояснил нападающий.

Он подчеркнул, что стоит различать конструктивную критику и мнение людей, которые пытаются задеть игроков, хотя сами не разбираются в футболе.

«Есть блогеры, которые смотрят футбол из космоса. Это всё равно, что ко мне придёт сантехник, а я ему буду рассказывать, как крутить. Он скажет: «Сделай сам». Я ему отвечу: «Окей, делай». Блогеры только и говорят. Они популярны, а есть те люди, которые разбираются», — сказал Дзюба.

Свои задачи на чемпионате Европы есть и у самого форварда. Он планирует продемонстрировать наиболее надёжную игру и доказать, что ему не зря доверили капитанскую повязку.

«Сейчас я чувствую себя комфортнее, чем в 2018-м. С другой стороны, по тому турниру помню, как всё резко разворачивается. Моя задача — хорошо подготовиться, никого не подпустить в плане конкуренции, доказать себе и команде, что на меня можно положиться. Никакой расслабленности у меня нет», — заверил Дзюба.

Не обошлось и без юмористических высказываний. Сначала нападающий «Зенита» пошутил над своим партнёром по атакующей линии Александром Соболевым, а затем ответил на слова защитника Игоря Дивеева, который сравнил его с нападающим будущего соперника россиян — сборной Бельгии — Ромелу Лукаку.