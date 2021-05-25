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Источник: Зобнин намерен уехать в Европу

RT на русскомиещё 7
2 часа назад
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов.
Зобнин захотел уехать в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации «РБК-Спорт», Зобнин сообщил о желании покинуть Россию своему окружению.
Источник сообщает, что полузащитник в течение последних двух лет ставил себе главной целью уехать в Европу.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зобнин принял участие в 28 матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее «Спартак» объявил о назначении Витории главным тренером команды.
Футбол,Роман Зобнин,Спартак,
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