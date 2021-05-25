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Официально: Гаттузо назначен главным тренером «Фиорентины»

Sport24иещё 6
1 час назад
«Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Контракт с 43-летним специалистом начнет действовать с 1 июля 2021 года.
Гаттузо назначен главным тренером «Фиорентины»
Фото: ReutersReuters
Предыдущим местом работы Гаттузов был «Наполи», пост главного тренера которого он покинул сразу после окончания сезона в Серии A.
Пост главного тренера «Фиорентины» стал вакантным в мае после ухода Джузеппе Якини, с которым «фиалки» финишировали на 13-м месте в таблице чемпионата Италии.
За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который пока сыграл за итальянскую команду всего 91 минуту.
Футбол,Александр Кокорин,
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