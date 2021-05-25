Гаттузо назначен главным тренером «Фиорентины»

«Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Контракт с 43-летним специалистом начнет действовать с 1 июля 2021 года.

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Предыдущим местом работы Гаттузов был «Наполи», пост главного тренера которого он покинул сразу после окончания сезона в Серии A.

Пост главного тренера «Фиорентины» стал вакантным в мае после ухода Джузеппе Якини, с которым «фиалки» финишировали на 13-м месте в таблице чемпионата Италии.