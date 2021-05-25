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Бордалас возглавит «Валенсию»

Евро-футбол.Ру
54 минуты назад
Главный тренер «Хетафе» Пепе Бордалас сменит клуб в ближайшее время.
Бордалас возглавит «Валенсию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает DeportesCOPEValencia, специалист возглавит «Валенсию». Клубы договорились между собой о переходе Бордаласа. Уже завтра, 26 мая, Пепе отправится в Валенсию для подписания контракта с новым клубом.
«Хетафе» под руководством Бордаласа занял пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Испании в прошлом сезоне, а «Валенсия» расположилась на тринадцатой строчке.
Отметим, что Бордалас был назначен на пост главного тренера «Хетафе» в 2016 году, до этого 57-летний испанский специалист сезон проработал в «Алавесе».
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