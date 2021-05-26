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Отец Захаряна подтвердил, что сын пропустит Евро-2020: «Конечно, Арсен расстроился, но у него все впереди»

Sport24иещё 3
55 минут назад
Норайр Захарян, отец футболиста «Динамо» и кандидата в сборную России Арсена Захаряна, рассказал о состоянии здоровья сына.
Захарян пропустит Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее появилась информация, что 18-летний игрок не примет участия в Евро-2020 из-за бактериальной ангины, которая вынудила его пропустить сборы национальной команды в Австрии.
— Арсен сейчас нормально себя чувствует. Он в течение недели полностью выздоровеет. Мы все его поддержали, мы рядом с ним. У него все впереди.
— Он сильно расстроился, что в последний момент у него возникли проблемы со здоровьем и окажется вне заявки сборной на Евро?
— Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим. Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся, — сказал Захарян в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.
Футбол,Арсен Захарян,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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