Захарян пропустит Евро-2020

Ранее появилась информация, что 18-летний игрок не примет участия в Евро-2020 из-за бактериальной ангины, которая вынудила его пропустить сборы национальной команды в Австрии.
— Конечно, он расстроился. Он готовился, оказался в первый раз в сборной. Любой бы футболист на его месте расстроился бы. Но ничего страшного, самое главное здоровье, а дальше посмотрим. Еще все впереди, ему сегодня только 18 исполнилось. Сейчас он в Москве, но на днях приедет домой в Самару, и мы все вместе соберемся, — сказал Захарян в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.