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Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ

Sport24иещё 11
2 часа назад
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ во втором сезоне подряд.
Кварацхелия вновь признан лучшим молодым игроком РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Победитель определялся в голосовании: в нем участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и комментаторы «Матч Премьер». Кварацхелия набрал 145 баллов, второе место занял Арсен ЗахарянДинамо, 85), третье — Игорь Дивеев (ЦСКА, 49).
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