Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Президент «Барсы» Жоан Лапорта уже согласовал условия нового соглашения, утверждает El Confidencial.

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В текущем сезоне Месси провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач. Его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня.

«Барселона» заняла третье место по итогам сезона примеры, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.