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Источник: Месси согласовал новый контракт с «Барселоной» на два года

Спорт-Экспресс
1 час назад
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Президент «Барсы» Жоан Лапорта уже согласовал условия нового соглашения, утверждает El Confidencial.
Месси согласовал новый контракт с «Барселоной»
Фото: ReutersReuters
В текущем сезоне Месси провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 мячей и отдал 14 голевых передач. Его нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня.
«Барселона» заняла третье место по итогам сезона примеры, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.
В сентябре 2020 года Месси заявил, что решил остаться в «Барселоне», хотя до этого сообщил руководству клуба о желании расторгнуть контракт.
Футбол,Лионель Месси,
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