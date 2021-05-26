Дзюба и Соболев сравнялись. Кто в сборной РФ больше всех подешевел

Головин
теперь стоит, как Хамес и Влашич.
Фото: ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» / РИА НОВОСТИЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» / РИА НОВОСТИ
Портал Transfermarkt провёл очередную переоценку футболистов. В преддверии чемпионата Европы аналитики ресурса обновили стоимость участников турнира — в том числе и сборной России
. Выделяем главное из свежего релиза.
Подорожали
Александр Головин, 23 > 28 млн евро (+5)
Головин выступает за европейский топ-клуб и в прошлом сезоне вместе с «Монако» до последнего боролся за чемпионство во Франции и Кубок страны.
Россиянин является одним из лидеров клуба, о нём много пишут в прессе. Александр провёл лучший на данный момент для себя сезон в Европе: на его счету шесть голов и девять результативных передач. При этом Головин много пропустил из-за травм (17 из 44 игр).
Травматичность Александра сказалась на его цене. Рыночная стоимость россиянина выросла с 23 до 28 млн евро, хотя могла и вполне дойти до отметки в 30 млн евро. Столько стоят, например, Хамес Родригес
(«Эвертон») и Никола Влашич
(ЦСКА
). Кроме того, на Головина сейчас не наблюдается высокого спроса — клубы статусом выше, чем «Монако», предметного интереса к нему пока вроде бы не проявляют.
Форвард «Спартака»
сильно вырос за последние два года, что показала весенняя часть сезона-2020/2021. В 10 матчах РПЛ после зимней паузы он забил девять мячей и отдал три результативные передачи. Неплохо себя проявляет Соболев и в сборной России (пять матчей, два гола). Александр достаточно молод — ему всего 24 года. Хороший возраст с точки зрения рынка. Теперь его стоимость составляет 11 млн евро, что почти в два раза больше, чем полгода назад.
Вырасти ещё больше Соболев в цене не мог просто потому, что к нему практически нет интереса в Европе. Он находится в шорт-листах середняков АПЛ и Серии А, за ним наблюдают, но конкретных предложений по нему в ближайшее время ждать вряд ли стоит. Да и «Спартак», скорее всего, потребует достаточно большую сумму за Соболева.
Остальные игроки сборной России если и подорожали, то не более чем на 1 млн евро.
Подешевели
Из тех, кто подешевел, выделяется Марио Фернандес. Ещё полтора года назад защитник ЦСКА стоил 30 млн евро. Теперь же его рыночная стоимость составляет всего 16 млн евро.
Российский бразилец дешевеет в первую очередь из-за возраста — в сентябре ему исполнится 31 год. На таких футболистов спрос становится всё меньше и меньше. Пик карьеры и стоимости Марио уже пройден. Прошедший сезон для него получился в целом не слишком удачным: он пропустил 10 матчей из-за травм, упала его результативность. Всё это вместе и вылилось в очередное падение цены.
Россиянин пока не стал игроком стартового состава в «Аталанте». Это прямо повлияло на падение его рыночной стоимости. Хотя в целом Миранчук неплохо прижился в Италии: он принял участие в 31 матче, забил семь мячей и отдал две результативные передачи (правда, в основе вышел всего шесть раз).
Алексей пока проигрывает конкуренцию за место в стартовом составе «Аталанты». Помочь ему может уход из клуба Руслана Малиновского
, к которому проявляют интерес другие ведущие клубы Серии А. Тогда Миранчук, скорее всего, будет играть больше, а его цена снова пойдёт вверх.
Весь «Краснодар» провёл не лучший сезон, и Сафонов здесь не исключение. Он пропустил довольно много матчей из-за травм и в целом действовал не очень уверенно, допускал грубые ошибки. В 27 матчах Матвей пропустил 43 мяча, всего пять встреч отыграл «на ноль».
Второй фактор — вратарский рынок. В последнее время стоимость голкиперов в целом имеет тенденцию снижаться. Теперь никто не заплатит за вратаря столько, сколько «Челси» отдал летом 2018 года за Кепу из «Атлетика» (80 млн евро). Для сравнения: самый дорогой трансфер голкипера в прошлом сезоне — Эдуард Менди, за которого заплатили всего 24 млн евро.
Капитан «Зенита»
и сборной России подешевел в силу возраста — в августе ему исполнится 33 года. Не помог Артёму сохранить прежнюю стоимость даже очередной успешный сезон. В Европе спроса на Дзюбу не заметно, что также повлияло на падение цены. Ему, как и Марио Фернандесу, уже сложно рассчитывать на приличное предложение из-за рубежа.
Несмотря на падение рыночной стоимости, Марио Фернандес, Миранчук и Сафонов остаются в пятёрке самых дорогих футболистов сборной России. Замыкает топ-5 спартаковец Роман Зобнин
— его цена осталась прежней (13 млн евро).