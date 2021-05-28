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Аллегри попросил руководство «Ювентуса» сохранить Кьеллини

Sport24иещё 3
1 час назад
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри, который близок к возвращению в «Ювентус», попросил руководство сохранить в команде защитника Джорджио Кьеллини. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Аллегри попросил сохранить Кьеллини в «Ювентусе»
Фото: ReutersReuters
Контракт туринцев с 36-летним футболистом истек по окончании сезона-2020/21. Тем не менее, Аллегри рассчитывает на Кьеллини, поэтому контракт с защитником должен быть продлен еще на сезон.
Ранее появилась информация, что Кьеллини и сам не хочет уходить из «Ювентуса» и в ближайшее время планирует встретиться с президентом клуба Андреа Аньелли.
В сезоне-2020/21 Кьеллини провел 25 матче за «Ювентус» во всех турнирах, отдал 2 голевые передачи и заработал 5 желтых карточек.
Футбол,Андреа Аньелли,
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