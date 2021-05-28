Аллегри попросил сохранить Кьеллини в «Ювентусе»

Итальянский тренер Массимилиано Аллегри, который близок к возвращению в «Ювентус», попросил руководство сохранить в команде защитника Джорджио Кьеллини. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Контракт туринцев с 36-летним футболистом истек по окончании сезона-2020/21. Тем не менее, Аллегри рассчитывает на Кьеллини, поэтому контракт с защитником должен быть продлен еще на сезон.

Ранее появилась информация, что Кьеллини и сам не хочет уходить из «Ювентуса» и в ближайшее время планирует встретиться с президентом клуба Андреа Аньелли