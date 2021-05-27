«Реал» нашел замену Зидану

Главной целью мадридского клуба после ухода француза стал аргентинский тренер Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен». Также сливочные рассматривали вариант приглашения итальянца Массимилиано Аллегри, но специалист решил вернуться в «Ювентус». Кроме того, руководство мадридского клуба заинтересовано и в Антонио Конте, 26 мая покинувшем миланский «Интер». При этом кандидатура Почеттино остается приоритетной.

Зидан возглавлял «королевский клуб» с 2019 года. До этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус» и «Реал», в составе которого выиграл ЛЧ в 2002 году.