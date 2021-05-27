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«Реал» нашел замену Зидану

Lenta.ru
1 час назад
Мадридский «Реал» нашел замену французскому специалисту Зинедину Зидану. Об этом сообщает Goal.
«Реал» нашел замену Зидану
Фото: EPAEPA
Главной целью мадридского клуба после ухода француза стал аргентинский тренер Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен». Также сливочные рассматривали вариант приглашения итальянца Массимилиано Аллегри, но специалист решил вернуться в «Ювентус». Кроме того, руководство мадридского клуба заинтересовано и в Антонио Конте, 26 мая покинувшем миланский «Интер». При этом кандидатура Почеттино остается приоритетной.
Ранее 27 мая стало известно, что Зидан покинул «Реал». Французский специалист оставил пост за год до окончания срока действия контракта. О намерениях тренера игроки «королевского клуба» узнали заранее. Зидан устал от распорядка дня, которому было необходимо следовать на фоне пандемии коронавируса.
Зидан возглавлял «королевский клуб» с 2019 года. До этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан выступал за «Бордо», «Ювентус» и «Реал», в составе которого выиграл ЛЧ в 2002 году.
Футбол,Зинедин Зидан,Реал,
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