Nike расторгла контракт с Неймаром на фоне секс-скандала

Компания Nike досрочно расторгла контракт с футболистом сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермена» Неймаром после начала внутреннего расследования о его сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы компании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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Контракт без обоснования причин, который мог действовать ещё восемь лет, был расторгнут с Неймаром в августе 2020 года. По данным издания. это было связано с расследованием, начавшимся в отношении футболиста.

Сообщается, что одна из сотрудниц компании Nike в 2016 году рассказывала своим друзьям и коллегам, что Неймар пытался принудить её к сексу в номере отеля, где она помогала ему с координацией мероприятий и логистикой.

В 2018 году девушка подала в компанию соответствующую жалобу, после чего Nike наняла адвокатов для проведения расследования. Оно было запущено в 2019 году. В результате компания решила прекратить сотрудничество с Неймаром в сфере маркетинга, а в 2020 году отношения прекратились полностью, поскольку футболист отказался сотрудничать с юристами.

Nike прекратила отношения со спортсменом, потому что он отказался сотрудничать в справедливом расследовании правдоподобных утверждений сотрудника о правонарушениях, — сказала в беседе с WSJ главный юрисконсульт Nike Хилари Крейн

Сам Неймар все обвинения в свой адрес отрицает. По словам представительницы футболиста, спортсмен и компания разошлись исключительно по коммерческим причинам.