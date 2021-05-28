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«МЮ» и «Атлетико» могут обменяться голкиперами

Евро-футбол.Руиещё 3
1 час назад
«Манчестер Юнайтед» намерен расстаться с испанским голкипером Давидом де Хеа в летнее трансферное окно, об этом информирует таблоид The Sun.
«МЮ» и «Атлетико» могут обменять вратарей
Фото: ReutersReuters
Источник рапортует, что «красные дьяволы» хотят предложить обмен вратарями мадридскому «Атлетико». Де Хеа может отправиться в стан «матрасников», а в обратном направлении последует словенец Ян Облак.
Напомним, что Давид выступает в составе манкунианцев с 2011 года, а Облак играет за «Атлетико» с 2014 года.
Контракты голкиперов с их нынешними клубами рассчитаны до середины 2023 года.
Футбол,Ян Облак,Манчестер Юнайтед,
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