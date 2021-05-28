«Барселона» предложит Месси 10-летний контракт

По данным источника, условия соглашения следующие: Месси проведет ближайшие два сезона за «Барселону», затем три года будет играть и исполнять роль посла сине-гранатовых в MLS, после чего вернется в Испанию. Последние 5 лет контракта Месси будет занимать одну из должностей в структуре «Барсы».