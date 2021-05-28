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«Барселона» готова предложить Месси 10-летний контракт

Sport24
39 минут назад
Руководство «Барселоны» готово предложить форварду и капитану команды Лионелю Месси продлить контракт на 10 лет. Об этом сообщает Catalunya Radio.
«Барселона» предложит Месси 10-летний контракт
Фото: ReutersReuters
По данным источника, условия соглашения следующие: Месси проведет ближайшие два сезона за «Барселону», затем три года будет играть и исполнять роль посла сине-гранатовых в MLS, после чего вернется в Испанию. Последние 5 лет контракта Месси будет занимать одну из должностей в структуре «Барсы».
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец согласился продлить контракт с каталонцами на 2 года.
В сезоне-2020/21 Месси провел за «Барселону» 47 матчей во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач.
Футбол,Лионель Месси,
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