В преддверии финального матча Лиги чемпионов фанаты лондонского «Челси» и «Манчестер Сити» устроили драку. Видео стычки опубликовано в твиттер-аккаунте olhaoquete2igo.

Финальная встреча Лиги чемпионов состоится в Португалии в субботу, 29 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне триумфатором турнира стала мюнхенская «Бавария», одолевшая в решающем матче французский «ПСЖ» (1:0).