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Киркоров исполнит гимн России перед футбольным матчем

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Певец Филипп Киркоров исполнит гимн перед товарищеским матчем сборных России и Болгарии. Об этом говорится в официальном аккаунте сборной России по футболу в Twitter.
Киркоров исполнит гимн России перед футбольным матчем
Фото: ТАССТАСС
Матч Россия — Болгария пройдет 5 июня в Москве. В своем аккаунте сборная России рассказала о развлекательной программе перед мероприятием.
«Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия – Болгария», - отмечается в сообщении.
Помимо исполнения гимна Киркоровым, пришедших на стадион «Динамо» ждет возможность «отправить открытку с уникальным дизайном на любую почту России», а также интерактивная студия «с легендами сборной и знаменитыми болельщиками», пояснили в пресс-службе команды.
«Рамблер» писал, что ранее о своем желании исполнить гимн России заявила певица Ольга Бузова. Певец Лев Лещенко, комментируя это, высказал мнение, что если Бузова справится с исполнением гимна, то пусть поет его на здоровье. В свою очередь депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что Бузова не умеет петь, а от ее исполнения гимна у слушателей начнется расстройство желудка.
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