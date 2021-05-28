Киркоров исполнит гимн России перед футбольным матчем

«Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия – Болгария», - отмечается в сообщении.
Помимо исполнения гимна Киркоровым, пришедших на стадион «Динамо» ждет возможность «отправить открытку с уникальным дизайном на любую почту России», а также интерактивная студия «с легендами сборной и знаменитыми болельщиками», пояснили в пресс-службе команды.
«Рамблер» писал, что ранее о своем желании исполнить гимн России заявила певица Ольга Бузова. Певец Лев Лещенко, комментируя это, высказал мнение, что если Бузова справится с исполнением гимна, то пусть поет его на здоровье. В свою очередь депутат Государственной думыВиталий Милонов заявил, что Бузова не умеет петь, а от ее исполнения гимна у слушателей начнется расстройство желудка.