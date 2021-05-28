Киркоров исполнит гимн России перед футбольным матчем

Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки – мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия – Болгария.



Билеты на матч – по ссылке:https://t.co/83p0VnBl2Z#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hz4sIWjPFr— Сборная России (@TeamRussia) May 28, 2021