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«Ахмат» остро отреагировал на драку футболистов в матче с «Локомотивом»

News.ruиещё 6
2 часа назад
Футбольный клуб «Ахмат» отстранил игроков от участия в тренировках команды после драки в матче молодёжного первенства против московского «Локомотива», говорится в заявлении команды. Встреча состоялась в Грозном и завершилась со счётом 5:1 в пользу «красно-зелёных».
"Ахмат" отстранил участвовавших в драке футболистов
Фото: fclm.rufclm.ru
Отмечается, что пострадали три футболиста: Лечи Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев. Они также не будут вызваны на подготовительные сборы основной команды, которые начнутся в июне.
Клуб, прилагающий немалые усилия для воспитания игроков, не приемлет их неподобающего поведения на футбольном поле. Не такой путь должны выбирать молодые, начинающие карьеру футболисты, — сказано в сообщении.
«Локомотив» также не остался в стороне. Ранее на официальном сайте «железнодорожники» отреагировали на инцидент и рассказали о самочувствии пострадавших футболистов.
Футбол,Лечи Садулаев,Локомотив,
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