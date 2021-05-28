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«Ливерпуль» может подписать Чалханоглу

Sport24
47 минут назад
«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Милана» Хаканом Чалханоглу, сообщает Calciomercato.
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Чалханоглу
Фото: ReutersReuters
Этим летом 27-летний игрок станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «россонери». Официального предложения футболисту от английского клуба пока не поступало.
Ранее сообщалось, что интерес к турку в АПЛ проявляют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а на этой неделе появилась информация, что в феврале полузащитника предлагали «Спартаку» и «Зениту».
Чалханоглу перешел в «Милан» из «Байера» в 2017 году за 23 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он провел за красно-черных 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.
Футбол,Хакан Чалханоглу,Манчестер Юнайтед,Зенит,Спартак,
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