«Ливерпуль» заинтересован в приобретении Чалханоглу

Этим летом 27-летний игрок станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта с «россонери». Официального предложения футболисту от английского клуба пока не поступало.

Чалханоглу перешел в «Милан» из «Байера» в 2017 году за 23 миллиона евро. В сезоне-2020/21 он провел за красно-черных 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.