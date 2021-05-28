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Пирло покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ювентус"

ТАСС
2 часа назад
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Андреа Пирло. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Ювентус" уволил Пирло
Фото: EPAEPA
"Ювентус" под руководством Пирло занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не смог стать чемпионом страны.
Футбол,Андреа Пирло,
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